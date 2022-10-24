Чебоксары, , 12:40 — REGNUM Нижегородская компания будет отвечать за содержание мостовых сооружений в пяти муниципалитетах Чувашии в 2023 — 204 годах. Из республиканского бюджета республики на эти цели направят более 48 млн рублей. Соответствующее извещение о заключении контракта опубликовано на портале госзакупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

На мосту Марина Каширская © ИА REGNUM

Заказчиком выступает казённое учреждение «Управление автомобильных дорог Чувашской Республики» (КУ «Чувашупрдор» минтранса Чувашии). Речь идёт о работах по содержанию в 2023–2024 годах мостовых сооружений на дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения в Алатырском, Красночетайском, Порецком, Ядринском районах и Шумерлинском муниципальном округе.

В состав работ по содержанию мостовых сооружений входит, в частности, очистка (в том числе от растительности) откосов, заделка трещин и выбоин, подкраска, нанесение разметки, смазка опорных частей, противопаводковые мероприятия, исправление водоотводных трубок, устранение повреждений деталей опорных частей и связей пролетных строений, обслуживание судовой сигнализации на опорах и электрооборудования.

Начальная цена контракта составила50 862 684 рубля, по итогам конкурса она снизилась на 2 800 000 рублей (-5,5%) — до48 062 684 рублей. В 2023 году на данные цели направят23 571 694 рубля, в 2024 году — 24 490 990 рублей. Средства будут выделены из республиканского бюджета.

Контракт заключён с обществом «Строительная компания-Волга» (г. Нижний Новгород).

Как сообщало ИА REGNUM , в Чувашии содержание дорог в 21 муниципалитете республики в 2023–2024 годах обойдётся в 1,77 млрд рублей.

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