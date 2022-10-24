Чебоксары, 24 октября, 2022, 12:40 — ИА Регнум. Нижегородская компания будет отвечать за содержание мостовых сооружений в пяти муниципалитетах Чувашии в 2023 — 204 годах. Из республиканского бюджета республики на эти цели направят более 48 млн рублей. Соответствующее извещение о заключении контракта опубликовано на портале госзакупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Марина Каширская ИА REGNUM На мосту

Заказчиком выступает казённое учреждение «Управление автомобильных дорог Чувашской Республики» (КУ «Чувашупрдор» минтранса Чувашии). Речь идёт о работах по содержанию в 2023–2024 годах мостовых сооружений на дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения в Алатырском, Красночетайском, Порецком, Ядринском районах и Шумерлинском муниципальном округе.

В состав работ по содержанию мостовых сооружений входит, в частности, очистка (в том числе от растительности) откосов, заделка трещин и выбоин, подкраска, нанесение разметки, смазка опорных частей, противопаводковые мероприятия, исправление водоотводных трубок, устранение повреждений деталей опорных частей и связей пролетных строений, обслуживание судовой сигнализации на опорах и электрооборудования.

Начальная цена контракта составила50 862 684 рубля, по итогам конкурса она снизилась на 2 800 000 рублей (-5,5%) — до48 062 684 рублей. В 2023 году на данные цели направят23 571 694 рубля, в 2024 году — 24 490 990 рублей. Средства будут выделены из республиканского бюджета.

Контракт заключён с обществом «Строительная компания-Волга» (г. Нижний Новгород).

Как сообщало ИА REGNUM , в Чувашии содержание дорог в 21 муниципалитете республики в 2023–2024 годах обойдётся в 1,77 млрд рублей.