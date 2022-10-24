Нью-Дели, , 15:19 — REGNUM Арктика может стать новым «полем битвы» между Россией и США. Об этом заявил Сакши Тивари, обозреватель индийского журнала EurAsian Times.

Россия и США Министерство обороны Российской Федерации

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Тивари пишет, что заклятые враги Россия и США остаются втянутыми в соперничество, которое пережило холодную войну. Вечное соперничество даёт повод аналитикам предсказать следующее поле битвы.

«США и Россия увеличивают военное присутствие вокруг Северного полюса. Эксперты говорят, что после [б. УССР] Арктика может стать следующим полем битвы», — пишет обозреватель EurAsian Times.

Соединённые Штаты в последнее время значительно сместили своё внимание на арктический регион. В августе этого года было объявлено, что будет создана должность посла по особым поручениям в Арктике для усиления дипломатии, поскольку Россия и Китай расширяют своё присутствие в водах, ставших доступными в результате изменения климата.

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Кроме того, США и Канада расширили совместное военное сотрудничество и учения в Арктике, чтобы подготовиться к угрозе, с которой сталкиваются их противники, а именно Китай и Россия.

«Ранее в этом месяце в Арктике была замечена российская подводная лодка «Белгород», которая «пропала без вести». Субмарина может быть оснащена торпедами «Посейдон» <…> Российское супероружие может доставить боеголовку мощностью в несколько мегатонн, что приведёт к хаосу. Военные аналитики США обеспокоены тем, что Москва может использовать это оружие для доминирования в Арктике в случае конфронтации», — отмечает Тивари.

Он также считает, что по мере дальнейшего таяния ледников и увеличения возможностей для судоходства, а также расширения береговой линии Арктика станет более спорным регионом между Россией и США, а Китай вскоре последует по стопам Москвы.

«На этом фоне призывы США увеличить своё присутствие и финансирование в регионе становятся всё громче, поскольку соперничество в этой части мира может быстро перерасти в конфликт», — подвёл итог Сакши Тивари.

Как сообщало ИА REGNUM, многие западные СМИ пишут о том, что из-за специальной военной операции Китай теряет терпение и может отвернуться от России, однако это не так. Об этом говорится в опубликованной на сайте американского информационного агентства The Epoch Times статье.

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