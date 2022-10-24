Херсон, 24 октября, 2022, 12:39 — ИА Регнум. Пострадавших при очередном обстреле Новой Каховки Херсонской области, по предварительным данным, нет, сообщили 24 ноября в министерстве здравоохранения региона.

Никита Третьяков ИА REGNUM Каховская ГЭС под контролем и охраной российских военных

«По предварительной информации в результате очередного теракта, совершенного киевским режимом в Новой Каховке, пострадавших нет. Надеемся, что и не будет», — сообщил министр здравоохранения Херсонской области Вадим Ильмиев.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 октября ВСУ выпустили по Новой Каховке 19 ракет, три из них попали в Каховскую ГЭС. Станция критических повреждений не получила и продолжает работать.