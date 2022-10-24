Владимир, , 12:39 — REGNUM На предприятия оборонно-промышленного комплекса Владимирской области набирают сотрудников, сообщает 24 октября пресс-служба администрации региона.

Вакансии Андрей Репин © ИА REGNUM

В центрах занятости населения проведут ярмарки вакансий оборонных предприятий. Требуется более 600 сотрудников — от слесарей до инженеров. С предложениями можно ознакомиться 25 октября во Владимире, Коврове, Муроме и Вязниках, 26 октября — в Гороховце.

За первое полугодие 2022 года службы занятости Владимирской области трудоустроила более 10 тысяч человек.