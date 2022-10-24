Джакарта, , 12:39 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что доволен растущими показателями торговли между Индонезией и Палестиной, сообщает Kompas.

Джоко Видодо Indonesia.go.id

Президент заявил, что экономическое сотрудничество между двумя странами также обсуждалось на встрече с премьер-министром Палестины Мохаммедом Штайе в президентском дворце в Богоре.

«Что касается экономического сотрудничества, я рад, что товарооборот между двумя странами продолжает расти. В январе–июле 2022 года рост составил 21,28% по сравнению с прошлым годом», — заявил Джоко Видодо в заявлении для прессы после встречи.

Индонезия предоставила односторонние льготы в виде освобождения от импортных пошлин на финики и оливки из Палестины в Индонезию.

Индонезия также надеется, что экономическое сотрудничество с Палестиной может продолжать улучшаться в будущем.

Джоко Видодо заявил, что несколько дней назад правительство подписало меморандум о соглашении, связанный с соглашением о предоставлении помощи палестинцам. За последние годы Индонезия обеспечила подготовку более 2000 палестинцев.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Палестины Мохаммед Штайе надеется на поддержку, чтобы остановить Израиль.

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