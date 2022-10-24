Лондон, , 12:38 — REGNUM Впервые с 14 июня 2022 года цена на газ в Европе опустилась в ходе биржевых торгов ниже $1000 за тысячу кубометров. Это 24 октября следует из данных лондонской биржи ICE.

Газ Иван Шилов © ИА REGNUM

По информации торговой площадки, в ходе торгов цена фьючерса на хабе TTF в Нидерландах в ноябре упала до $989 за тысячу кубометров и в результате этого общее снижение цены на газ в Европе с начала торговой сессии составляет 14%.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что биржевые цены на газ в Европе утром упали ниже $1100 за тысячу кубометров.