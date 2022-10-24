Москва, 24 октября, 2022, 12:38 — ИА Регнум. Страны Евросоюза вынуждены вступить в гонку вооружений из-за событий на территории бывшей УССР, у них нет выбора. Об этом сегодня, 24 октября, заявил глава Евросовета Шарль Мишель в интервью французской радиостанции France Inter.

Администрация президента России Шарль Мишель

По его словам, приобретение новых вооружений в ЕС будет проходить более централизованно. «Европейцы должны взять на себя ответственность за безопасность граждан и будущих поколений», — пояснил Мишель.

При этом он признал, что инициативы по закупкам вооружения за пределами ЕС идут не в том направлении, в котором должны. «Страны ЕС слишком долго полагались на США в обеспечении своей безопасности», — отметил глава Евросовета.

Как сообщало ИА REGNUM, председатель Европейского совета Шарль Мишель обратился к гражданам Евросоюза после объявления о принятии ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России

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