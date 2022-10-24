Ростов-на-Дону, 24 октября, 2022, 12:38 — ИА Регнум. На реке Дон в Ростовской области люди едва не погибли, когда сухогруз опрокинул лодку с рыбаками. Об инциденте, снятом на камеру мобильного телефона, сообщили очевидцы.

Екатерина Булатова ИА REGNUM Река Дон

На видеокадрах видно, как сухогруз «Суздаль» сбил надувную лодку, в которой сидели рыбаки с удочками. Когда судно максимально приблизилось, их выкинуло за борт.

В результате происшествия никто не пострадал. Мужчинам помогли добраться до берега.