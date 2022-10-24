Москва, 24 октября, 2022, 12:38 — ИА Регнум. Правительство России выделит 1 млрд рублей на создание центров проектирования электронных и микроэлектронных изделий, сообщает 24 октября сайт правительства.

digital.gov.ru Правительство РФ

Средства будут выделяться в 2022 и 2023 годах на финансирование создания малых и средних центров проектирования электронных, микроэлектронных и радиоэлектронных изделий. Деньги пойдут на поддержку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ.

Основными направлениями работы, которой власти окажут поддержку, станет разработка электронной компонентной базы, комплексов и систем вычислительной техники, телекоммуникационного оборудования, а также медицинской техники и автомобильной электроники. Также в списке приоритетов — вывод готовой продукции на рынки.