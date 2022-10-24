Улан-Удэ, , 12:37 — REGNUM Статистики обнародовали данные по возрастно-половому составу населения Бурятии. По данным Всероссийской переписи 2020 года, в республике проживает 978,6 тыс. человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-центре Бурятстата.

Центр Улан-Удэ ) Аркадий Зарубин

Женщины составляют 53,1% жителей региона, мужчины — 46,9%. Численность женщин превысила количество мужчина на 60,9 тыс. человек. В 2010 году разница составляла 47,4 тыс. человек.

«В среднем по республике на 1000 мужчин приходится 1 133 женщины, в 2010 году — 1102 женщины. По данным переписи преобладание женщин над численностью мужчин отмечается с 25-летнего возраста», — добавили в службе статистики.

Изменения также произошло в возрастном составе жителей Бурятии. Так, средний возраст населения за десять лет вырос на 1,8 года и составил 36,8 лет. Наиболее молодым признан Иволгинский район, где средний возраст жителей составляет 32,4 лет, самым возрастным — Кабанский район (40,7 лет).

В результате численность трудоспособного населения в республике сократилась на 9,4%, а числе пенсионеров, напротив, увеличилось на 21,2%. Если в 2010 году на 1 тыс. человек трудоспособного возраста приходилось 610 более старших граждан, то в 2020 году соотношение стало 1 тыс. к 788.