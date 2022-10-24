Тайбэй, , 12:37 — REGNUM Любые изменения в отношениях между Китаем и Тайванем должны происходить путем достижения консенсуса, заявил в понедельник 24 октября глава делегации депутатов бундестага, прибывших с визитом на Тайвань, как передает Associated Press.

Бундестаг. Берлин Ingo Joseph

Немецкая парламентская делегация, занимающаяся вопросами прав человека, встретилась с президентом Тайваня Цай Инвэнь в ее офисе. Законодатели выразили интерес к тому, как Тайвань будет справляться с угрозами со стороны Китая.

«Тайвань действительно сталкивается с военными угрозами, — сказал глава делегации Петер Хайдт. — С точки зрения Германии, изменения в статус-кво [между Тайванем и Китаем], если таковые произойдут, должны основываться на мирных средствах. Кроме того, эти изменения должны происходить после достижения консенсуса обеими сторонами».

Коммунистическая партия Китая на съезде, избравшем председателя КНР Си Цзиньпина на третий пятилетний срок, приняла резолюцию о «решительном противодействии» сепаратистам, добивающимся независимости Тайваня.

«Мы отмечаем запугивания Си Цзиньпина в адрес Тайваня на 20-м партийном съезде в Китае. Мы также отмечаем реакцию материкового Китая после визита Пелоси на Тайвань», — сказал Хайдт, имея в виду крупномасштабные военные учения, проведенные Китаем после визита спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси летом 2022 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Вторая за месяц делегация бундестага приедет на Тайвань