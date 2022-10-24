Кемерово, 24 октября, 2022, 12:38 — ИА Регнум. Из Кемеровской области в учебные центры отправятся ещё пять групп мобилизованных. Об этом сообщил мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов.

Иван Шилов, ИА REGNUM Частичная мобилизация

Напомним, первые мобилизованные кузбассовцы были отправлены в учебные центры с 27 сентября по 1 октября.

Кузнецов уточнил, что в регионах, где уже объявлено о выполнении плана, мобилизация осуществлялась непрерывно в течение 21 дня. В Кемеровской области же были перерывы.

По данным сайта NGS42.ru, оставшиеся пять групп мобилизованных будут отправлять уже не в Омскую область, они будут проходить подготовку в учебном центре на территории Кемеровской области.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что из Кузбасса в учебные центры Омска отправили восьмую группу мобилизованных.

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