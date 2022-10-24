Миасс, Челябинская область, 24 октября, 2022, 12:36 — ИА Регнум. В Миассе Челябинской области бывшего директора муниципального учреждения осудили за служебный подлог. Об этом сообщает региональное управление СКР.

Суд

Установлено, что в 2016 году он оплатил из бюджетных средств нескольких муниципальных контрактов на общую сумму более 630 тыс. рублей. Речь шла о разработке проектной документации и и реконструкции электросетей в посёлке Тыелга. Но эти документы не получили обязательного положительного заключения госэкспертизы.

Преступление выявили сотрудники ФСБ. Гражданин добровольно возместил ущерб. Суд обязал его уплатить штраф.