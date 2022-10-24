Ростов-на-Дону, 24 октября, 2022, 12:34 — ИА Регнум. В Ростовской области с начала 2022 года обнаружили около 300 снарядов времён Великой Отечественной войны. Все боеприпасы обезврежены. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 24 октября.

92.mchs.gov.ru Снаряды в Крыму

Большая часть опасных находок обнаружена в Ростове-на-Дону, Каменске-Шахтинском, Неклиновском, Матвеево-Курганском и Аксайском районах. На этих территориях в годы военного лихолетья шли кровопролитные бои.

Напомним, что в 2021 году в Ростовской области обнаружено 773 боеприпаса времён войны. Это мины, авиабомбы, оружие и техника.