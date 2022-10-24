Москва, 24 октября 2022, 12:34 — REGNUM Первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков («Единая Россия») раскритиковал парламентариев, которые выступают против принятия проекта федерального бюджета на 2023–2025 годы, передает корреспондент ИА REGNUM 24 октября.

Александр Жуков
Александр Жуков
Kremlin.ru

«Мне кажется, что в сегодняшней ситуации очень трудно делать какие-либо прогнозы на будущий год и в данном случае правительство, мне кажется, сделало максимум возможного, составив бюджет, который на самом деле выполняет все важнейшие социальные обязательства», — сказал он на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.

Также Жуков считает абсолютно нерациональным и чрезвычайно рискованным идею отказа от каких-либо резервов.

«Следующий год может проходить таким образом, что могут возникнуть совершенно неожиданные, новые проблемы, которые потребуют решения. Для этого нужны и резервы в Фонде и, конечно, резервы правительства необходимы. Мы даже в пандемийные годы убедились в том, что такие резервы… Просто без них невозможно жить в этой ситуации», — подчеркнул парламентарий.

Он не согласился и с мнением депутата Госдумы Оксаны Дмитриевой («Партия роста») о том, что в проекте федерального бюджета занижены доходы.

«На мой взгляд, это крайне оптимистичный прогноз, как по объему экспорта нефти, так в общем-то и по ценам. Здесь правительство, мне кажется, как раз наоборот поставило в бюджет цифры доходов максимальные», — отметил Жуков.

Первый вице-спикер Госдумы также посчитал неразумным отказ в нынешних условиях от заимствований на внутреннем рынке.

Напомним, на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам против принятия проекта федерального бюджета высказались представители думских фракции КПРФ и СРЗП. ЛДПР и «Новые люди» решили, что будут голосовать в первом чтении за принятие документа, но с учетом дальнейшей доработки проекта. Также за принятие проекта бюджета РФ выступили во фракции «Единая Россия».

В первом чтении Госдума должна рассмотреть проект на заседании 26 октября. Второе чтение ожидается 22 ноября, следует из проекта календаря рассмотрения вопросов Госдумой.

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