Москва, 24 октября, 2022, 12:34 — ИА Регнум. Первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков («Единая Россия») раскритиковал парламентариев, которые выступают против принятия проекта федерального бюджета на 2023–2025 годы, передает корреспондент ИА REGNUM 24 октября.

Kremlin.ru Александр Жуков

«Мне кажется, что в сегодняшней ситуации очень трудно делать какие-либо прогнозы на будущий год, и в данном случае правительство, мне кажется, сделало максимум возможного, составив бюджет, который на самом деле выполняет все важнейшие социальные обязательства», — сказал он на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.

Также Жуков считает абсолютно нерациональной и чрезвычайно рискованной идею отказа от каких-либо резервов.

«Следующий год может проходить таким образом, что могут возникнуть совершенно неожиданные, новые проблемы, которые потребуют решения. Для этого нужны и резервы в Фонде и, конечно, резервы правительства необходимы. Мы даже в пандемийные годы убедились в том, что такие резервы… Просто без них невозможно жить в этой ситуации», — подчеркнул парламентарий.

Он не согласился и с мнением депутата Госдумы Оксаны Дмитриевой («Партия роста») о том, что в проекте федерального бюджета занижены доходы.

«На мой взгляд, это крайне оптимистичный прогноз, как по объему экспорта нефти, так в общем-то и по ценам. Здесь правительство, мне кажется, как раз, наоборот, поставило в бюджет цифры доходов максимальные», — отметил Жуков.

Первый вице-спикер Госдумы также посчитал неразумным отказ в нынешних условиях от заимствований на внутреннем рынке.

Напомним, на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам против принятия проекта федерального бюджета высказались представители думских фракции КПРФ и СРЗП. ЛДПР и «Новые люди» решили, что будут голосовать в первом чтении за принятие документа, но с учетом дальнейшей доработки проекта. Также за принятие проекта бюджета РФ выступили во фракции «Единая Россия».

В первом чтении Госдума должна рассмотреть проект на заседании 26 октября. Второе чтение ожидается 22 ноября, следует из проекта календаря рассмотрения вопросов Госдумой.

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