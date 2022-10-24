Тирасполь, 24 октября, 2022, 12:33 — ИА Регнум. Приднестровская Молдавская Республика (ПМР) с 24 октября более чем вдвое сокращает поставки газа в Молдавию. Об этом сообщил на приднестровском Радио 1 вице-премьер, министр экономразвития ПМР Сергей Оболоник.

Дарья Антонова ИА REGNUM Электроэнергия

Он рассказал, что к данным мерам пришлось прибегнуть, так как к концу месяца в Приднестровье ожидается дефицит 15 млн кубометров природного газа. Если ранее МГРЭС экспортировала в Молдавию около 70% вырабатываемой электроэнергии, то теперь этот объём сократят до 27%.

«Хуже всего то, что мы сейчас уже перебираем из системы, а подобные режимы могут приводить к отключениям. Этим и вызвана такая срочная реакция на создавшуюся ситуацию в экономике и в энергетике», — сказал вице-премьер.

Напомним, Газпром сократил поставки газа в Молдавию и Приднестровье из-за того, что Киев сократил объёмы транспортировки топлива по территории б. УССР.