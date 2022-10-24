* ИГ — запрещённая в России организация

Кабул, , 12:34 — REGNUM Министерство внутренних дел правительства «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявило о ликвидации трёх боевиков «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в уезде Дашт-Кала афганской провинции Тахар. Об этом сообщает afintl.com.

Афганистан U.S. National Archives

Минувшей ночью трое боевиков были убиты в ходе спецоперации против убежища исламистской группировки в кишлаке Вартае-Золм в уезде Дашт-Кала на северо-востоке страны.

Согласно сообщению МВД, ходе спецоперации также был убит командир исламистов по имени Фарук.

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