Мелитополь, 24 октября, 2022, 12:31 — ИА Регнум. На линии боевого соприкосновения в Запорожской области идет активная переброска техники и сил ВСУ, заявил 24 октября председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

«По поводу изменений на линии боевого соприкосновения: сейчас боевики ВСУ уже просто очевидно продолжают подготовку к наступлению. Идет накапливание живой силы противника и техники», — заявил он в эфире Первого канала.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Рогов заявил, что Киев направляет на передовую отряды, сформированные из неподготовленных бойцов. Эти мобилизованные — обычные люди.

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