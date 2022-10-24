Москва, , 12:31 — REGNUM Решения о возобновлении поставок своей продукции в Россию не принимала южнокорейская компания Samsung Electronics. Об этом 24 октября сообщили в пресс-службе компании.

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«Поставки в Россию по-прежнему приостановлены. Samsung не приняла никакого решения о возобновлении поставок», — приводит слова представителя пресс-службы Samsung РИА Новости.

Также в пресс-службе указали, что Samsung ведет набор новых сотрудников в России для того, чтобы заменить ушедших.

Отметим, ранее в СМИ появились сообщения о том, что Samsung Electronics активно набирает персонал в России, несмотря на заявления о сворачивании в нашей стране своего бизнеса.