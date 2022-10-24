Оренбург, , 12:31 — REGNUM В Оренбурге местного предпринимателя в судебном порядке заставили демонтировать автоматическую автозаправочную станцию, сообщили 24 октября пресс-службе прокуратуры.

На АЗС 40.мвд.рф

Объект был самовольно установлен по проспекту Братьев Коростелёвых. Бизнесмен занял земельный участок общего пользования в отсутствие каких-либо правоустанавливающих документов.

Иск в суд поды прокурор. Требования были удовлетворены. Попытки бизнесмена оспорить судебные решения не увенчались успехом. Самовольно установленная автоматическая АЗС демонтирована.