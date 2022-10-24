Оренбург, 24 октября, 2022, 12:31 — ИА Регнум. В Оренбурге местного предпринимателя в судебном порядке заставили демонтировать автоматическую автозаправочную станцию, сообщили 24 октября пресс-службе прокуратуры.

40.мвд.рф На АЗС

Объект был самовольно установлен по проспекту Братьев Коростелёвых. Бизнесмен занял земельный участок общего пользования в отсутствие каких-либо правоустанавливающих документов.

Иск в суд поды прокурор. Требования были удовлетворены. Попытки бизнесмена оспорить судебные решения не увенчались успехом. Самовольно установленная автоматическая АЗС демонтирована.