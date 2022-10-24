Санкт-Петербург, , 12:35 — REGNUM РЖД планирует приступить к застройке территории за Балтийским вокзалом в Санкт-Петербурге. Задание на разработку проекта планировки территории выдал городской комитет по градостроительству и архитектуре, сообщает 24 октября «Деловой Петербург».

Балтийский вокзал Санкт-Петербурга Дарья Драй (c) ИА REGNUM

В Петербурге планируют возвести несколько крупных зданий на территории привокзального квартала, который ограничен улицей Шкапина и Митрофаньевским шоссе. Там могут появиться три здания: одно для музеев выставочных залов (3 тыс. кв. метров), второе — под профтехучилище (6,6 тыс. кв. метров), а третье — под общежитие (24,2 тыс. кв. метров).

Ранее рядом с Балтийским вокзалом уже планировали расширить музей железных дорог. Также планировали построить подземную парковку более чем на 1250 машиномест.

Закончить с подготовкой проекта должны в мае 2023 года. Строительство объектов будет осуществляться за счёт собственных средств заказчика.

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