Калининград, 24 октября, 2022, 12:29 — ИА Регнум. Уровень зарплаты устраивает только 31% жителей Калининграда и области, из них 7% однозначно довольны своим доходом, а 24% скорее довольны, чем нет. Такие данные опроса приводит «Комсомольская правда».

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

По данным портала hh.ru, больше половины жителей Калининградской области — 63% не удовлетворяет текущая зарплата. Остальная часть затруднилась ответить.

Сообщается, что среди недовольных чаще всего встречаются представители таких сфер, как «Безопасность» и «Наука, образование» — 77% опрошенных недовольны, «Госслужба, НКО» — 73%, и «Медицина, фармацевтика» — 71%.

Довольных же больше всего в сфере «Консультирование» — 44%, «Высший менеджмент» — 42%, «Закупки» — 41%, «Добыча сырья» — 39% и «Управление персоналом» — 38%.

По данным опроса, 23% жителей Калининградской области отметили, что их заработанная плата должна быть выше более чем в два раза. А ещё 20% хотели бы, чтобы их текущая зарплата увеличилась ровно в два раза.