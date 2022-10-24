24 октября 2022 | Время чтения 13 мин

Владимир Марочкин, , 13:03 — REGNUM Московская группа «Зверобой» сегодня позиционируется как одна из главных групп, поющих о сражающемся Донбассе, наравне с Александром Ф. Скляром, Юлией Чичериной и Джанго. Недаром «Зверобой» получил приглашение выступить на Красной площади в концерте, посвященном возвращению в Россию Донецкой и Луганской Республик, Херсонской и Запорожской областей. Все честные люди аплодировали песням «Идут-идут БТРы», «Эти русские» и «Моя Родина возвращается».

«Зверобой» выступает на позициях © Рок-группа «Зверобой»

«Приходя на Красную площадь, я всегда испытываю благоговение, зная, что вся история России происходила здесь, — говорит Алексей Иовчев, гитарист, автор музыки и текстов группы «Зверобой». — Здесь Ленин лежит, за ним — Сталин, на могилу которого я обязательно прихожу в день его рождения, чтобы положить цветы. И для меня это место никогда не было просто площадью. Красная площадь — это место сакральное. Поэтому, выступая там, мы, конечно, испытывали трепет».

На днях мы с музыкантами «Зверобоя» Алексеем Иовчевым и Дмитрием Сосовым устроились за столиком одного популярного московского кафе, чтобы сделать интервью. Разговаривали громко и радостно, и я обратил внимание на то, что официант и другие посетители кафе, сидевшие неподалеку, стали прислушиваться к их рассказам группе и о Донбассе.

Алексей Иовчев © Рок-группа «Зверобой» Дмитрий Сосов © Рок-группа «Зверобой»

Музыканты рассказали, что объединились в один коллектив ещё в середине 1990-х, но долго шли поиски стиля, своего имени и своего пути. А «нулевая» точка в истории «Зверобоя» пришлась на 2000-й год, когда в группу пришёл уроженец Мариуполя Алексей Иовчев, заменив выбывшего гитариста.

К 2016 году сложился нынешний состав:

Александр Носков — вокал, ритм-гитара (автор музыки и текстов);

Дмитрий Сосов — бас-гитара, бэк-вокал (автор музыки и текстов);

Алексей Иовчев — соло-гитара, бэк-вокал (автор музыки и текстов);

Сергей Кифак — барабаны.

Название группы имеет много смыслов, которые дополняют друг друга. Зверобой — это луговой цветок, который вылечивает от различных хворей. «Зверобоем» американские индейцы прозвали Натти Бампо, героя Фенимора Купера, ставшего для наших мальчишек символом романтики. А еще «Зверобой» — это название самоходной установки ИСУ-152, которая была создана в 1943 году. Тогда у немцев появились всякие «тигры» и «пантеры», вот наши конструкторы и решили назвать новую самоходку «зверобоем». У её пушки был такой огромный калибр, что она пробивала немецких «зверей» чуть ли не насквозь.

Ещё одна реперная точка в истории группы «Зверобой» — 2008 год, когда был выпущен первый альбом. А начиная с августа 2015 года группа стала регулярно совершать поездки в Донбасс, неоднократно выступала в Донецке, Горловке, Луганске, Ясиноватой и других городах сражающегося региона.

«В наших песнях изначально присутствовали такие понятия, как Родина, честь и справедливость, — говорит Дмитрий Сосов, бас-гитарист, автор музыки и текстов «Зверобоя», — поэтому мы сразу решили, что должны поехать на Донбасс, и как только появилась возможность, мы сразу туда отправились».

Прочитав в интернете, что в Донецке проводится фестиваль «Большой Донбасс», музыканты написали руководителю проекта, известному донецкому барду Владимиру Скобцову, показали свое творчество — и тот откликнулся: «Хорошие песни! Приезжайте!»

«Уже в первой поездке в 2015 году я почувствовал, что моя Родина — огромная и необъятная, — рассказывал Дмитрий Сосов. — Переезжаешь через условную границу, а за ней — опять Родина. Понятно, что мы видели разрушения, следы войны, которая только-только начинала отступать от восточных границ Донецкой Республики. Но сам Донецк оказался чистым, коммунальные службы стабильно работали, и, несмотря на обстрелы, ходили троллейбусы… Правда, на улицах было совсем мало людей, потому что многие жители Донецка уехали. Тем не менее было видно, что город огромный. И что это — русская земля. Я там был в первый раз, но я чувствовал, что я — дома. Впечатление от Донецка было позитивное, даже философское: я хотел там увидеть Родину — я её там увидел. Правда, мы там и под обстрел попали, ведь в аэропорту военные действия тогда ещё продолжались».

«Артиллерийские снаряды падали прямо во двор здания, где мы находились, — вспоминал Алексей. — А из соседнего двора миномет работал».

«Под шумок большого обстрела, — подхватил Дима, — киевские диверсанты три мины по детскому саду выпустили — и уехали. Затем началась трескотня автоматов — это комендатура стала их ловить».

«Когда прилетают артиллерийские снаряды, когда дрожит земля и всё здание ходит ходуном, это впечатляет, — продолжал рассказ Алексей. — И ты понимаешь, что если попадёт, то ничто тебя не спасёт. Но при этом ты видишь, как местные ребята довольно спокойно реагируют на обстрелы, и тоже приучаешься брать себя в руки».

Но всё-таки главные впечатления у музыкантов были не от обстрела, а от встреч с людьми Донбасса, в которых сквозило такое сильное жизнелюбие, какого не ожидаешь, приехав в горячую точку.

«Мы думали, что там все ходят мрачные и угнетенные, — вспоминал Алексей, — но у них настроение было получше, чем у нас, москвичей! Но не потому, что у них там жизнь весёлая, а просто жизнелюбие в их характере. И от них невольно заражаешься силой духа и оптимизмом, житейской мудростью и смекалкой.

Самыми яркими открытиями для нас стали метаморфозы, которые там происходят с людьми, когда какой-то совершенно простой человек, что называется, «соль земли», вдруг становится настоящим героем. Уже в первой поездке нас познакомили с комбатом Сергеем Анатольевичем Поповым, командиром батальона территориальной обороны города Горловки. Он — классический донбасский герой. Работал автослесарем, машины красил, в армии никогда не служил. Но когда нацисты напали на его Родину, он без долгих и лишних раздумий взял в руки оружие и пошел защищать своих соотечественников, свою землю, и в результате от рядового дослужился до комбата, сейчас он уже полковник. Сергея Анатольевича все на Донбассе знают и уважают. Двухметрового роста, брутальный на вид. Но внутри — тончайший человек. Общаясь с ним, вы не станете говорить про быт или про какую-то другую ерунду, разве что в первые пять минут знакомства, но потом обязательно выйдете на разные философские темы, будете говорить про вселенную, цивилизацию, культуру, историю».

«Страсть комбата — техника, — подхватил Дмитрий. — Понимая, как можно отремонтировать автомобиль, он начал собирать брошенную «укропами» бронетехнику и восстанавливать её. В его батальоне есть танки, БМП, причём вся бронетехника — трофейная, восстановленная и починенная. На этой технике воюет его батальон, и один из танков называется в нашу честь — «Зверобой». Он настолько серьёзно тюнингован, что сразу и не поймешь, что раньше это был обычный Т-64. А сейчас он выглядит как «Армата»!»

«Для нас это честь», — гордо сказал Алексей.

Всего лишь неделю продолжалась первая поездка «Зверобоя» в Донбасс, тем не менее музыканты успели дать много концертов. Но больше всего запомнился концерт в Горловке.

«Зверобой» выступает перед бойцами © Рок-группа «Зверобой»

«Мы выступали в огромном ДК, с колоннами, иссеченными осколками, — рассказал Алексей. — На сцене аппаратуры почти не было, а та, что имелась, не вся исправная. Но мы с собой прихватили из Москвы кое-какую аппаратуру, поэтому прозвучало всё нормально. С нами поехали артисты-побратимы: группа «Ещё», одесский бард Игорь Севак и другие. А в зале — всего 50 детей, которых привезли в Горловку, чтобы уберечь от войны. Концерт получился очень трогательным, было очень трудно сдержать эмоции. Такие концерты запоминаются».

«Когда мы в первый раз играли на позициях, — вспоминал Дмитрий, — то спели песню «Дочка», и я видел, как мужики лет по 45–50, с очень смуглыми загорелыми лицами, с оружием в руках (у них были потёртые автоматы, которые, видимо, уже не раз побывали в бою), отворачивались, потому что не могли сдержать слёз. И в такой момент, при взгляде на них, у меня из глаз тоже невольно потекли слёзы.

И с этого момента мы поняли, что Донбасс нас не отпустит. Все, кто там бывал, говорят, что Донбасс — это место силы и правды. Да, там опасно, там в любой момент может прилететь снаряд или пуля, но если ты там побывал, увидел этих людей, тебя начинает снова тянуть туда. Да, перед очередной поездкой подкатывает волнение, страх того, что всякое может случиться, но стоит туда попасть, как всё становится на место. И без этого ты уже не можешь».

После той, первой поездки у «Зверобоя» появились сразу две новые песни — «Эти русские» и «Едут-едут БТРы», написанные на стихи донбасской поэтессы Елены Заславской. Песня «Едут-едут БТРы» за несколько дней набрала более миллиона просмотров на «Ютюбе».

«Когда мы вернулись в Москву, — рассказал Дмитрий, — то в интернете я нашёл стихотворение Елены Заславской, которое так и называлось — «Едут-едут БТРы». Я наиграл на синтезаторе мелодию, отыскав звук, похожий на баян, показал ребятам, и мы решили, что раз баян в голову пришёл — пусть так и будет. В песне ещё и балалайка играет вместо гитары. Мы даже подумали, что это как-то не свойственно рок-группе «Зверобой», зато создает неповторимый колорит.

Потом мы списались с Леной. Показав ей эти две песни, я спросил: «Не будете ли вы против?» Но она обрадовалась: «Я всю жизнь пишу стихи, и всю жизнь мечтала, чтобы кто-нибудь на них написал песню!»

«И сегодня Елена стала для нас как сестра родная!» — добавил Алексей.

Новым «боевиком» группы «Зверобой» стала песня «Моя Родина возвращается», которую Алексей Иовчев сочинил в первые дни спецоперации.

«Меня впечатлило, как начиналась СВО, — рассказал Алексей о рождении песни. — Я целыми сутками смотрел кадры наших военкоров, на которых ребята, которые восемь лет были вынуждены терпеть и не отвечать на обстрелы, соблюдая Минские соглашения, встали и пошли освобождать свои родные города и посёлки. И я написал песню от их лица. Мысленно сел на место мехвода в БМП и как бы поехал вместе с ними. В одном из репортажей военкора Семёна Пегова я увидел моего одноклассника Лёшу Беспалова, ушедшего в ополчение. Когда готовился штурм Мариуполя, Семён Пегов подошел к Лёше, который заливисто хохотал, и поинтересовался, отчего он так смеется?

«Да радуюсь!» — ответил Лёша.

«Чему радуешься?!»

«Да мамку увижу скоро!»

Я тоже восемь лет не мог съездить в Мариуполь, и, честно говоря, уже думал, что никогда больше не увижу мой родной город, как вдруг 20 мая 2022 года я оказался там. С «Азовстали» как раз вывозили первых пленных.

Вид этого израненного города произвёл огромное впечатление. Военкоры в своих репортажах ведь не показывали уцелевшие дома, — кому интересно смотреть кадры с целыми домами? — и казалось, что разрушен весь город. Но микрорайоны в Мариуполе выстроены кольцами, внутри которых — каскады девятиэтажек. Те, которые стоят на внешнем периметры, действительно пострадали очень сильно, а те, что внутри, — не очень. Если в них не было огневых точек, то дом в принципе оставался целым, разве что стекла повылетали. Разрушения оказались нетотальными.

Киевская пропаганда много говорила, что Мариуполь сделался городом-призраком. Но мы увидели, что Мариуполь — точно не призрак, людей там достаточно много. Да, им тяжело, но они сохранили бодрость духа, приспособились, научились выживать. На лестничных площадках заготовлен хворост, очаги сложены, на которых они готовят еду. К тому времени, как наши войска освободили Мариуполь, люди ожили, на их лицах засверкали улыбки. И мы поняли главное: город живой, и он будет восстановлен.

Но в городе, конечно, было не до концертов, тем более что не было электричества. Тем не менее мы выступили в батальоне «Восток» у Александра Ходаковского. Для нас это была большая честь, потому что это — прославленный батальон. Но даже у Ходаковского не было электричества. Но так как мы были уже учёными, то захватили с собой усилители на батарейках, поэтому нам удалось сыграть для бойцов. Мы очень хотели этого. Да и они тоже. Многие уже были знакомы и с нами, и с нашими песнями, ведь мы приезжали к ним не в первый раз, и заранее были благосклонно настроены».

Общаясь с Алексеем Иовчевым и Дмитрием Сосовым, мы много говорили о том, что сейчас центр духовной жизни из Москвы переместился в Донбасс.

«Зверобой» выступает перед бойцами © Рок-группа «Зверобой»

«Донбасс стал центром России, её душой, — считает Алексей. — От Донбасса расходятся все нити, которые доходят до Москвы и идут дальше — по всей России. Так в старых советских кинофильмах показывали, как зажигаются огоньки на карте ГОЭЛРО. Русские люди драму Донбасса восприняли как свою личную. Даже когда мы играли в Москве, то видели, что тема сражающегося Донбасса находит отклик у многих молодых людей. Наши поклонники мгновенно включались в эту тему, будто они тоже все время думали о событиях на Донбассе, но не знали, что можно открыто проявить свои эмоции».

«У донбасских ребят многому можно поучиться, — говорит Дмитрий. — Там детей воспитывают так: надо учиться, надо трудиться, семью создавать. И молодежь там нормальная, ребята знают, что они получат профессию, а потом пойдут по стопам своих родителей, будут в шахте работать или станут металлургами. И внутренний стержень в них устойчивый. Их не обманешь и не расшатаешь. С ним говорить можно только по-честному. При этом они очень хлебосольные и благодарные слушатели. Если они тебя приняли, если они видят, что ты правду поёшь, а не ерунду, тогда ты становишься для них братом, то всем, чем богаты, они с тобой поделятся».

«А мы там утвердились в своих идеалах, — продолжает Алексей. — На Донбассе мы увидели, что такие понятия, как Родина, правда, честь, вера, земля родная, чувство почвы, жажда справедливости, по-прежнему существуют в мире».

«Зверобой» — московская группа, — говорит Дмитрий, — хотя нас всегда пытаются спросить, когда мы из Донецка перебрались в Москву? Мы вообще — советские. Наш адрес — Советский Союз. Но нам льстит, когда нас принимают за донбасскую группу. Мы расцениваем это как награду».

Разумеется, наш разговор завершился традиционным вопросом о мечте.

«Долгое время, отвечая на этот вопрос, мы говорили, что наша главная мечта — воссоединение Донбасса с Россией. Но эта мечта сбылась!» — радостно воскликнул Алексей.

«Главное, о чём мы мечтаем, оказаться полезными Родине. Чтобы наши песни находили отклик у всего народа и являлись частью контекста нашей общей истории», — подвел итог Дмитрий Сосов.

Группа «Зверобой» сделала уже очень многое на пути к своей мечте. Но сейчас ещё не конец истории, мы находимся только где-то в середине её, и впереди ещё достаточно большой путь, чтобы реализовать самые смелые мечты музыкантов «Зверобоя».