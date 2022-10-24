Калуга, , 12:34 — REGNUM В Калужской области за пожароопасный сезон 2022 года количество возгораний снизилось по сравнению с 2021 годом в два раза, а площадь лесных пожаров сократилось в 4,4 раза. Все возгорания на территории лесного фонда были потушены в день обнаружения. Крупных лесных пожаров, а также перехода огня на населенные пункты и объекты экономики не допущено. Всего в 2022 году произошло четыре лесных пожара на общей площади 0,91 га. Об этом 24 октября сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном министерстве природных ресурсов и экологии.

Тушение возгорания лесной подстилки Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области

По данным ведомства, в этом году пожароопасный сезон в регионе продлился более шести месяцев. Несмотря на аномально жаркие погодные условия этим летом, сотрудникам региональной лесопожарной службы совместно с МЧС удалось обеспечить стабильную обстановку в лесах. Быстрого реагирования на возгорания удалось достичь благодаря постоянному мониторингу лесов, который осуществляется системой дистанционного мониторинга «Лесоохранитель» и наземным патрулированием. Также в профилактике пожаров участвуют и беспилотные летательные аппараты. Дополнительно в рамках нацпроекта «Экология» в 2022 году закуплено 14 единиц лесопожарной техники и оборудования, в том числе седельный тягач, специализированные полуприцепы и переносные мотопомпы.

«Сейчас подведомственными учреждениями лесного хозяйства организована работа по подготовке к зимнему хранению специализированной техники и оборудования», — отметили в областном министерстве природных ресурсов и экологии.

Читайте ранее в этом сюжете: В Калуге выбрали лучшие детские рисунки на тему «Охрана лесов от пожаров»