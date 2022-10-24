Кабул, , 12:29 — REGNUM Центральный банк Афганистана, подконтрольный талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ), объявил об ощутимых достижениях в области печатания афганских банкнот. Об этом сообщает afintl.com.

Афганистан (сс) Olgamielnikiewicz

На днях спецпредставитель США по Афганистану Том Уэст также заявил, что в результате «двух валютных операций» были напечатаны новые афгани. При этом неясно, в какой стране были напечатаны банкноты и когда они будут доставлены в Афганистан.

Центральный банк заявил, что процесс ввода в обращение этих банкнот начнётся в ближайшее время. В заявлении банка говорится, что новые банкноты будут распределяться на основе разумной денежно-кредитной политики, сбалансированной с экономическим ростом, и в соответствии с потребностью в наличности на рынке.

В ЦБ подчеркнули, что старые банкноты будут собирать и утилизировать систематически и в соответствии с инструкциями.

После того, как талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяли под свой контроль Афганистан, США заблокировали семь миллиардов долларов резервов Центрального банка Афганистана. За последний год износ афганской валюты стал серьёзной проблемой, а действующее правительство не смогло напечатать новые банкноты из-за санкций.

В прошлом месяце США перевели 3,5 миллиарда долларов из активов Центрального банка Афганистана в трастовый фонд в Швейцарии для помощи афганской экономике.

Анвар Хак Ахади, член правления Афганского трастового фонда в Женеве, заявил, что целью создания этого фонда является валютная стабильность и сохранение активов Центрального банка Афганистана. По словам Ахади, активы в этом фонде будут храниться в качестве поддержки Центрального банка Афганистана.