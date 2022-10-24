Себу, , 12:28 — REGNUM 23 октября в 23:07 по местному времени самолет южнокорейской авиакомпании Korean Air A330-330, выполнявший рейс KE631 из Сеула в Себу, совершил аварийную посадку в аэропорту Мактан. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей авиакомпаний.

Самолёт авиакомпании Korean Air Aero Icarus

Сообщается, что из-за плохих погодных условий две предыдущие попытки посадить самолет оказались неудачными, а при последней — самолет выехал за взлетно-посадочную полосу.

В результате инцидента были повреждены передние шасси и носовая часть самолета. Большинство из 173 человек, включая 162 пассажиров и 11 членов экипажа, получили легкие ушибы.

В настоящее время аэропорт Себу временно закрыт, самолёты перенаправляются в близлежащие аэропорты или возвращаются в пункты отправления.

Президент Korean Air У Ги Хон выступил с заявлением, в котором выразил сожаление по поводу случившегося. Он отметил, что компания, которая уделяет первостепенное внимание безопасности полётов, примет все возможные меры для предотвращения повторения подобных происшествий. При министерстве земли, инфраструктуры и транспорта Южной Кореи создана комиссия по расследованию причин инцидента с участием независимых экспертов.