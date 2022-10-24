Ярославль, , 12:28 — REGNUM В мэрии Ярославля по собственному желанию уволился заместитель мэра по ЖКХ Виталий Леженко. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в самой мэрии.

Виталий Леженко Мэрия Ярославля

В пятницу, 21 октября, у Виталия Леженко был последний рабочий день в мэрии. Напомним, свой пост он занимал с апреля 2020 года. До этого он был генеральным директором АО «Ярославские ЭнергоСистемы».

Виталий Леженко — член команды Владимира Волкова, покинувшего свой пост в мае 2022 года. Ранее ИА REGNUM сообщало об увольнении двух чиновников, приехавших в Ярославль вместе с экс-мэром из Подмосковья. Леженко также ранее работал в Люберцах.

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