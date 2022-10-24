Москва, , 12:25 — REGNUM О сдачи Херсона речи не идет, заверил член комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулёв («Единая Россия»).

Андрей Гурулёв Цитата из видео «Депутат Госдумы Гурулёв Андрей — командировка в Камчатский край»

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«Сейчас все обсуждают надо или не надо сдавать Херсон, причём сегодня о сдаче Херсона речи на самом деле не идёт. Вот этот весь шум и гам, который стоит, он больше информационный», — отметил Гурулёв в телеграм-канале.

Он также обратил внимание на то, что не все жители правого берега хотят куда-то эвакуироваться.

«Здесь надо с другого фланга подходить, смотреть на то, что из тех, кто остаётся, и они готовы обороняться, возможно, надо создавать отряды самообороны, как-то их интегрировать в ту систему обороны, которая сегодня существует, это вполне нормальный вариант», — предложил парламентарий.