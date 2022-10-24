Мелитополь, 24 октября, 2022, 12:25 — ИА Регнум. Киев направляет на передовую отряды, сформированные из неподготовленных бойцов. Эти мобилизованные — обычные люди, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в эфире Первого канала.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

По его словам, из таких «бойцов» уже сформированы десятки штурмовых отрядов. Этих людей первыми бросят на убой.

«Что показательно: вдоль линии боевого соприкосновения первой группой кидают тех, кого не жалко, как они называют их — «мясо». Отправляют на убой именно мобилизованных простых людей, которых согнали в армию», — сказал Рогов.

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