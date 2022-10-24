Москва, 24 октября, 2022, 12:22 — ИА Регнум. Форум инновационных финансовых технологий Finopolis пройдет в международном выставочном центре «Крокус Экспо» в Москве 10–11 ноября 2022 года, сообщается 24 октября на портале мэра столицы.

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Цель форума, который проводится с 2015 года, — популяризация и содействие внедрению инновационных технологий в финансовом секторе России.

В рамках форума откроется выставка современных финансовых технологий, организованная в формате цифрового города Finoland.

ИА REGNUM сообщало, на форум Finopolis 2021 съедутся представители органов госвласти, лидеры финансового сектора и IT-отрасли, ведущие эксперты в области финансов.

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