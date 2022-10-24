Иркутск, , 12:22 — REGNUM Синоптики известили о непогоде в Иркутской области: 24 октября на территории региона в течение ночи прохождение холодного фронта сопровождалось усилением юго-западного ветра местами по северным, западным и центральным районам с порывами до 24 м/с — в Братском, 23 м/с — в Зиминском и Чунском, 20 м/с — в Усть-Удинском и Тайшетском, 17 м/с — в Заларинском и Тулунском, 16 м/с – в Нижнеудинском районах.

Снег Дарья Драй © ИА REGNUM

Днем, 24 октября ожидается переменная облачность, местами небольшие осадки в виде дождя переходящего в мокрый снег и снег, в южных и северных районах небольшие, местами умеренные осадки, ветер западный, северо-западный — 10-15 м/с, местами порывы 20-25 м/с. В Иркутске — облачно с прояснениями, небольшой дождь с мокрым снегом, ветер северо-западный — 10-15 м/с.

Как сообщало ИА REGNUM, в связи с выпадением мокрого снега на территории Приангарья сотрудники Госавтоинспекции рекомендуют автолюбителям, во избежание заносов и дорожно-транспортных происшествий, не совершать резких маневров, опасных обгонов, перестроений, обязательно использовать ремни безопасности и детские удерживающие устройства.

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