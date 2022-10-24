24 октября 2022 | Время чтения 2 мин

Денис Абрамов, , 15:29 — REGNUM Кисловодское предприятие «Стальные решения» готовит к отправке на фронт очередную партию печей-буржуек.

Раньше предприятие занималось производством металлоконструкций и ковки Денис Абрамов © ИА REGNUM

Кисловодское предприятие уже 12 лет продаёт свои изделия по всей России и в странах СНГ. Буквально за три недели предприятие переориентировалось на нужды фронта. За это время было изготовлено и отправлено в зону СВО 70 печей-буржуек.

Чертежи печей-буржуек Денис Абрамов © ИА REGNUM

За три недели предприятие переориентировалось на нужды фронта Денис Абрамов © ИА REGNUM

На предприятии изготовили тестовую модель буржуйки, опробовали её и запустили в производство Денис Абрамов © ИА REGNUM

Если не перестраивать производство, предприятие сможет изготавливать 50 буржуек в неделю Денис Абрамов © ИА REGNUM

При необходимости предприятие готово отложить все остальные заказы и производить больше буржуек Денис Абрамов © ИА REGNUM

Производство печей-буржуек для фронта на кисловодском предприятии Денис Абрамов © ИА REGNUM

«Сейчас изготавливают очередную партию — 100 печей, с помощью которых кисловодские бойцы будут не только кипятить воду, но и греться в холодное время. Руководство предприятия и все его сотрудники сразу откликнулись на запрос помочь нашим военнослужащим. Один из работников недавно в числе мобилизованных сам отправился защищать Отечество», — рассказал глава Кисловодска Евгений Моисеев.

Производство печей-буржуек для фронта на кисловодском предприятии Денис Абрамов © ИА REGNUM Производство печей-буржуек для фронта на кисловодском предприятии Денис Абрамов © ИА REGNUM

С помощью буржуйки можно быстро отопить небольшую комнату Денис Абрамов © ИА REGNUM

Для отопления подходит практически любое топливо: дрова, угли, торф Денис Абрамов © ИА REGNUM

Сейчас производство буржуек запущено на поток Денис Абрамов © ИА REGNUM

В зону СВО отправили уже 70 печей-буржуек Денис Абрамов © ИА REGNUM

Раньше буржуйки изготавливались для мирной жизни — их использовали в гаражах, на дачах для отопления помещений.

Тамара Овчаренко Денис Абрамов © ИА REGNUM

«К нам обратились ребята из фонда с запросом, сможем ли мы по их чертежам изготовить буржуйки. Мы сделали тестовую модель, опробовали ее, поэкспериментировали и запустили в производство. Первый заказ пришел две-три недели назад, пока мы делали первую тестовую модель. Сейчас все это запустили на поток, на сегодняшний день, сделано порядка 70 печей. Заказы продолжают поступать —20,30,100, запросы разные», — рассказывает директор «Стальных решений» Тамара Овчаренко.

Производство печей-буржуек для фронта на кисловодском предприятии Денис Абрамов © ИА REGNUM

Производство печей-буржуек для фронта на кисловодском предприятии Денис Абрамов © ИА REGNUM

Производство печей-буржуек для фронта на кисловодском предприятии Денис Абрамов © ИА REGNUM Производство печей-буржуек для фронта на кисловодском предприятии Денис Абрамов © ИА REGNUM

Готовые буржуйки Денис Абрамов © ИА REGNUM

Изделия, выпускаемые предприятием Денис Абрамов © ИА REGNUM

Тамара Овчаренко отмечает, что при необходимости предприятие готово максимально перестроить производство под нужды участников СВО.

«Мы можем производить, если не перестраивать производство, 50 штук в неделю. Если будет необходимость производить больше, отложим все остальные заказы и выпустим в большем количестве».

Раньше буржуйки изготавливались для мирной жизни — их использовали в гаражах, на дачах для отопления помещений Денис Абрамов © ИА REGNUM

Производство печей-буржуек для фронта на кисловодском предприятии Денис Абрамов © ИА REGNUM

Производство печей-буржуек для фронта на кисловодском предприятии Денис Абрамов © ИА REGNUM