Денис Абрамов,
24 октября 2022, 15:29 — REGNUM Кисловодское предприятие «Стальные решения» готовит к отправке на фронт очередную партию печей-буржуек.
Раньше предприятие занималось производством металлоконструкций и ковки
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Кисловодское предприятие уже 12 лет продаёт свои изделия по всей России и в странах СНГ. Буквально за три недели предприятие переориентировалось на нужды фронта. За это время было изготовлено и отправлено в зону СВО 70 печей-буржуек.
Чертежи печей-буржуек
Денис Абрамов © ИА REGNUM
За три недели предприятие переориентировалось на нужды фронта
Денис Абрамов © ИА REGNUM
На предприятии изготовили тестовую модель буржуйки, опробовали её и запустили в производство
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Если не перестраивать производство, предприятие сможет изготавливать 50 буржуек в неделю
Денис Абрамов © ИА REGNUM
При необходимости предприятие готово отложить все остальные заказы и производить больше буржуек
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Производство печей-буржуек для фронта на кисловодском предприятии
Денис Абрамов © ИА REGNUM
«Сейчас изготавливают очередную партию — 100 печей, с помощью которых кисловодские бойцы будут не только кипятить воду, но и греться в холодное время. Руководство предприятия и все его сотрудники сразу откликнулись на запрос помочь нашим военнослужащим. Один из работников недавно в числе мобилизованных сам отправился защищать Отечество», — рассказал глава Кисловодска Евгений Моисеев.
Производство печей-буржуек для фронта на кисловодском предприятии
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Производство печей-буржуек для фронта на кисловодском предприятии
Денис Абрамов © ИА REGNUM
С помощью буржуйки можно быстро отопить небольшую комнату
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Для отопления подходит практически любое топливо: дрова, угли, торф
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Сейчас производство буржуек запущено на поток
Денис Абрамов © ИА REGNUM
В зону СВО отправили уже 70 печей-буржуек
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Раньше буржуйки изготавливались для мирной жизни — их использовали в гаражах, на дачах для отопления помещений.
Тамара Овчаренко
Денис Абрамов © ИА REGNUM
«К нам обратились ребята из фонда с запросом, сможем ли мы по их чертежам изготовить буржуйки. Мы сделали тестовую модель, опробовали ее, поэкспериментировали и запустили в производство. Первый заказ пришел две-три недели назад, пока мы делали первую тестовую модель. Сейчас все это запустили на поток, на сегодняшний день, сделано порядка 70 печей. Заказы продолжают поступать —20,30,100, запросы разные», — рассказывает директор «Стальных решений» Тамара Овчаренко.
Производство печей-буржуек для фронта на кисловодском предприятии
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Производство печей-буржуек для фронта на кисловодском предприятии
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Производство печей-буржуек для фронта на кисловодском предприятии
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Производство печей-буржуек для фронта на кисловодском предприятии
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Готовые буржуйки
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Изделия, выпускаемые предприятием
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Тамара Овчаренко отмечает, что при необходимости предприятие готово максимально перестроить производство под нужды участников СВО.
«Мы можем производить, если не перестраивать производство, 50 штук в неделю. Если будет необходимость производить больше, отложим все остальные заказы и выпустим в большем количестве».
Раньше буржуйки изготавливались для мирной жизни — их использовали в гаражах, на дачах для отопления помещений
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Производство печей-буржуек для фронта на кисловодском предприятии
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Производство печей-буржуек для фронта на кисловодском предприятии
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Склад
Денис Абрамов © ИА REGNUM