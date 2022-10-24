Кызыл, , 12:20 — REGNUM В Туве от засухи летом погибло 12 тыс. га посевов или пятая часть всех посевов, в том числе 7 тыс. га зерновых и более 5 тыс. га кормовых культур. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Засуха Пресс-служба минсельхоза Удмуртии

По данным минсельхоза республики, наибольшие потери понесли 78 хозяйств в семи районах. Уборочная площадь по сравнению с посевной сократилась на 18,3%.

Как отмечается, значительного ущерба удалось избежать лишь на орошаемых землях и в подтаёжной зоне. В результате средняя урожайность в Туве осталась на уровне прошлого года — 10,2 центнера с га.

«Продовольственной пшеницы ожидается около 5,6 тысячи тонн — на тысячу меньше, чем в минувшем году, фуражного зерна — 1,2 тысячи тонн. По самым оптимистичным оценкам, валовый намолот зерновых не превысит 11 тысяч тонн, что вдвое меньше прогноза», — добавили в правительстве.