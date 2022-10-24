Херсон, 24 октября, 2022, 12:20 — ИА Регнум. Жителям, которые покинули Херсон и правобережную часть Херсонской области, выплатят по 100 тыс. рублей. Об этом 24 октября сообщили в администрации Херсонской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Херсон

Телеграм-канал администрации региона опубликовал карточки, показывающие, как покинувшим регион жителям получить выплату. Её размер составляет 100 тыс. рублей.

В наглядных материалах поясняется, что потребуется для получения денег и куда за ними можно приходить.

Для помощи гражданам, которые покидают Херсон и правобережье Херсонской области, работает горячая линия.