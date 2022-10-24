Иркутск, 24 октября, 2022, 12:20 — ИА Регнум. ГУ МЧС РФ по Иркутской области предупредило о существенном ухудшении погодных условий 24 октября. В результате порывистого ветра, сила которого в отдельных районах достигала 24 места в секунду, произошло отключение электроэнергии в ряде населенных пунктов Черемховского, Тайшетского и Тулунского районов. При снижении ветровой нагрузки проводится повторное включение, аварийно-восстановительные бригады сетевых компаний проводят осмотр линий.

Александр Погожев ИА REGNUM Ветер в кронах деревьев

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 13 октября, когда порывы ветра в Иркутске местами достигали 22 метров в секунду, произошло отключение электроснабжения в 111 объектах, в том числе в двух детских садах и школе.

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