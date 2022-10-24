Ульяновск, , 12:19 — REGNUM Ульяновские строители организовали благотворительный спортивный праздник для детей Мариуполя. Участниками массового мероприятия стали около 200 ребят, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.

Восстановление Мариуполя Богдан Борман © ИА REGNUM

Ульяновские строители продолжат помогать восстанавливать в Мариуполе разрушенную социальную инфраструктуру и жилые дома, а также занимаются благотворительностью. Они провели праздник «Здоровье — наша цель» на школьной спортплощадке с участием 200 ребят детей.

Школьники соревновались в мини-футболе и баскетболе, также прошли спортивные старты и эстафеты. Победители получили призы. Также для детей были приобретены спортивные костюмы и инвентарь.

Директор ДЮСШ города Мариуполя «Олимпия» Евгений Таран отметил, что праздник был организован совместно с Ульяновской область для детей, «которые, к сожалению, многое пережили, многие из детишек — погорельцы, у которых не было элементарной спортивной одежды».

В числе почётных гостей праздника был чемпион мира по смешанным единоборствам Владимир Минеев, который сообщил, что планирует открыть в Мариуполе секции по ММА для обучения детей боевым искусствам.

Напомним, в начале августе в Мариуполе была развёрнута «база для ульяновских строителей», которые помогут восстановить 17 объектов.

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Как сообщало ИА REGNUM, Ульяновская область взяла шефство над Лутугинским районом ЛНР. Ульяновские специалисты восстанавливают инфраструктуру, электро- и водоснабжение.

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