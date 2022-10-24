Москва, 24 октября, 2022, 12:19 — ИА Регнум. Федеральная резервная система США слишком поздно стала пытаться спасти американскую экономику. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 октября заявил профессор, научный руководитель факультета международных экономических отношений финансового университета при правительстве РФ Александр Ильинский.

Иван Шилов ИА REGNUM США

«Огромная инерция затягивает страну в смертельную воронку кризиса. Банкротство американского финансового гиганта Lehman Brothers с более чем 160-летней историей во время кризиса 2008 года покажется пустяком по сравнению с грядущими проблемами американского финансового рынка, который потеряет финансовую устойчивость, — сказал Ильинский. — Из ситуации нет простого выхода, ФРС США необходимо продолжать увеличивать базовую процентную ставку, несмотря на гигантские потери американской экономики и необходимость обслуживания колоссального государственного долга. Любая остановка жестоких действий монетарных властей США немедленно ввергнет страну в еще более глубокую рецессию. Бывший министр финансов Ларри Саммерс говорит, что безработица в США должна вырасти с 5% до 7%, чтобы привести инфляцию к уровню 2% в соответствии с целевым показателем Федеральной резервной системы».

Ильинский отметил, что американские власти не могут залить экономику дешевыми долларами, как было сделано во время кризиса 2008–2009 годов и пандемии.

«Увеличение денежной массы неизбежно приведет к дальнейшему раскручиванию инфляционной спирали, а дальнейшее повышение процентной ставки разрушит кредитные рынки и сделает невозможным обслуживание существующего гигантского долларового долга», — подытожил Ильинский.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Ильинский рассказал о трех нерешаемых проблемах, которые стоят перед властями США.