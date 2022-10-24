Москва, 24 октября, 2022, 12:18 — ИА Регнум. В настоящее время перед властями США стоят три экономические нерешаемые проблемы: рекордная инфляция, отрицательные темпы экономического роста и потеря устойчивости существующей финансовой долларовой системы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 октября заявил профессор, научный руководитель факультета международных экономических отношений финансового университета при правительстве РФ Александр Ильинский.

Иван Шилов ИА REGNUM США

«Председатель Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл постепенно увеличивает уровень пессимизма в своих прогнозах о будущем американской экономики. Если в начале года он обещал американцам «мягкую посадку» экономики, которая предполагала быстрое снижение инфляции при относительно небольшом снижении темпов роста ВВП, то сегодня он готовит американские домохозяйства и корпорации уже к «жесткой посадке», которая принесет боль как потребителям, так и производителям, а сама экономика попадет в состояние глубокой рецессии, — сказал Ильинский. — Сегодня американские эксперты полагают, что монетарные власти США всерьез настроены на стратегию экономической рецессии как неизбежный результат своей сверхжесткой денежно-кредитной политики. Знаменитый американский экономист Нуриэль Рубини, первый заранее верно предсказавший наступление финансового кризиса 2008 года, публично заявляет, что власти США сознательно приукрашивают картину экономического будущего, а текущая ситуация значительно хуже простой «жесткой посадки» американской экономики».

По его словам, это не просто рецессия и не просто стагфляция, но глубокий системный финансовый кризис, который полностью и навсегда изменит американское общество и нанесет жестокий удар по всем сторонам экономической жизни США.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что экономике США придется постоянно пребывать в режиме нулевого роста.