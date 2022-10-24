Москва, , 12:17 — REGNUM Исключить денежное довольствие мобилизованного при оценке среднедушевого дохода семьи предложила глава комитета Госдумы по вопросам семьи Нина Останина (КПРФ), передает корреспондент ИА REGNUM 24 октября.

Рубль Дарья Антонова © ИА REGNUM

Поправку Останина предложила к законопроекту об универсальном пособии на детей.

С аналогичным предложением выступил депутат Госдумы от ЛДПР Сергей Леонов.

Госдума 18 октября в первом чтении приняла пакет правительственных законопроектов о введении универсального пособия для семей с детьми.

Размер пособия будет зависеть от размера дефицита дохода семьи и составлять 50%, 75% или 100% регионального прожиточного минимума для детей и 50%, 75% или 100% регионального прожиточного минимума трудоспособного населения при назначении универсального пособия беременной женщине.

В ходе обсуждения высказывались опасения, что выплаты мобилизованным будут учитываться при начислении пособий.

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