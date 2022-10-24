Москва, 24 октября, 2022, 12:17 — ИА Регнум. Исключить денежное довольствие мобилизованного при оценке среднедушевого дохода семьи предложила глава комитета Госдумы по вопросам семьи Нина Останина (КПРФ), передает корреспондент ИА REGNUM 24 октября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

Поправку Останина предложила к законопроекту об универсальном пособии на детей.

С аналогичным предложением выступил депутат Госдумы от ЛДПР Сергей Леонов.

Госдума 18 октября в первом чтении приняла пакет правительственных законопроектов о введении универсального пособия для семей с детьми.

Размер пособия будет зависеть от размера дефицита дохода семьи и составлять 50%, 75% или 100% регионального прожиточного минимума для детей и 50%, 75% или 100% регионального прожиточного минимума трудоспособного населения при назначении универсального пособия беременной женщине.

В ходе обсуждения высказывались опасения, что выплаты мобилизованным будут учитываться при начислении пособий.

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