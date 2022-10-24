Челябинск, 24 октября, 2022, 12:16 — ИА Регнум. В Челябинске за 2021-202 годы было приобретено 60 трамваев. Об этом сообщает областной миндортранс.

ИА REGNUM Челябинск

30 полунизкопольных трамвайных вагонов было закуплено в 2021 году. А в 2022-м город получил 30 низкопольных трамваев новой модели.

Также к концу 2023 года в столицу Южного Урала поступит 168 новых троллейбусов. Часть из них будет с увеличенным автономным ходом, что даст возможность запустить их в отдаленные районы города, в которых отсутствует контактная сеть.