Минск, , 12:15 — REGNUM Банковская система Белоруссии выдержала санкции. Об этом 24 октября заявил президент республики Александр Лукашенко на встрече с председателем правления Национального банка Белоруссии Павлом Каллауром.

Александр Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

«Введены беспрецедентные санкции, год фактически проработали в этом режиме. Надо отдать должное и экономике, и особенно банковской системе — мы выдержали эти санкции», — сказал Лукашенко.

Он добавил, что при этом ни в коем случае нельзя успокаиваться.

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