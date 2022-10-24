Минск, 24 октября 2022, 12:15 — REGNUM Банковская система Белоруссии выдержала санкции. Об этом 24 октября заявил президент республики Александр Лукашенко на встрече с председателем правления Национального банка Белоруссии Павлом Каллауром.
«Введены беспрецедентные санкции, год фактически проработали в этом режиме. Надо отдать должное и экономике, и особенно банковской системе — мы выдержали эти санкции», — сказал Лукашенко.
Он добавил, что при этом ни в коем случае нельзя успокаиваться.
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