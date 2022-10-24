Банковская система Белоруссии выдержала санкции — Лукашенко
Минск, 24 октября, 2022, 12:15 — ИА Регнум. Банковская система Белоруссии выдержала санкции. Об этом 24 октября заявил президент республики Александр Лукашенко на встрече с председателем правления Национального банка Белоруссии Павлом Каллауром.
Иван Шилов ИА REGNUM
Александр Лукашенко
«Введены беспрецедентные санкции, год фактически проработали в этом режиме. Надо отдать должное и экономике, и особенно банковской системе — мы выдержали эти санкции», — сказал Лукашенко.
Он добавил, что при этом ни в коем случае нельзя успокаиваться.