Минск, 24 октября, 2022, 12:15 — ИА Регнум. Банковская система Белоруссии выдержала санкции. Об этом 24 октября заявил президент республики Александр Лукашенко на встрече с председателем правления Национального банка Белоруссии Павлом Каллауром.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

«Введены беспрецедентные санкции, год фактически проработали в этом режиме. Надо отдать должное и экономике, и особенно банковской системе — мы выдержали эти санкции», — сказал Лукашенко.

Он добавил, что при этом ни в коем случае нельзя успокаиваться.