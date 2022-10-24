Донецк, 24 октября, 2022, 12:15 — ИА Регнум. Боевики ВСУ обстреляли Донецк и Зайцево, сообщили 24 октября в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Ngu.gov.ua Артиллерия ВСУ

«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 09:30 (совпадает с мск) — н. п. Нетайлово — г. Донецк (Куйбышевский район): выпущено 3 снаряда калибра 155 мм», — говорится в телеграм-канале представительства.

В 11:30 ВСУ обстреляли Зайцево, выпустив пять снарядов калибра 152 мм, в 11:40 — Куйбышевский район Донецка, выпустив три снаряда калибра 155 мм.

В 11:50 ВСУ обстреляли Киевский район Донецка, выпустив три снаряда калибра 155 мм.