Джакарта, 24 октября, 2022, 12:15 — ИА Регнум. Премьер-министр Палестины Мохаммед Штайе надеется на поддержку, чтобы остановить Израиль, сообщает Kompas.

UNCTAD Мухаммед Штайе

Мохаммед Штайе выступил с заявлением для прессы вместе с президентом Индонезии Джоко Видодо в президентском дворце в Богоре.

«Ваше превосходительство, господин президент, в ближайшем будущем в Израиле состоятся выборы, но, к сожалению, эта кампания ставит под угрозу права палестинцев. Более 170 человек погибли в Палестине, тысячи были заключены в тюрьму и тысячи получили ранения в результате продолжающихся нападений израильских сил на палестинцев», — заявил премьер-министр Палестины.

Моххамед Штайе также выразил высокую благодарность Джоко Видодо за поддержку Индонезии, которая никогда не прекращается и не ограничивается программами или политическими усилиями по достижению независимости и получению полноправного членства в Организации Объединенных Наций (ООН).

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии Джоко Видодо принимает 24 октября прибывшего с государственным визитом премьер-министра Палестины в президентском дворце в Богоре.