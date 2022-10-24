Красноярск, 24 октября, 2022, 12:15 — ИА Регнум. Иск о ликвидации «Церкви последнего завета» («Община Виссариона») удовлетворил Красноярский краевой суд. Об этом 24 октября рассказали журналистам в пресс-службе прокуратуры Красноярского края.

Суд

«Красноярский краевой суд удовлетворил иск прокурора о ликвидации «Церкви последнего завета». Ее признали ее запрещенной», — говорится в сообщении пресс-службы.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 апреля 2021 года центральный районный суд Новосибирска продлил срок содержания под стражей руководству «Церкви последнего завета» («общины Виссариона») Сергею Торопу (Виссариону), Вадиму Редькину и Владимиру Ведерникову.