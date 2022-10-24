Кисловодск, Ставропольский край, 24 октября, 2022, 12:13 — ИА Регнум. В Южном окружном военном суде состоялось оглашение приговора по делу о финансировании террористической деятельности. Обвиняемой выступала жительница города-курорта Кисловодск. Суд признал её виновной и отправил на пять лет за решетку, сообщили в антитеррористической комиссии Ставропольского края.

Колония

Как установлено в ходе следствия, подсудимая в течение более двух лет, начиная с 2018 года, оказывала материальную помощь членам международной террористической организации «ИГИЛ» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). При этом у нее по месту жительства в ходе обыска была обнаружена литература, содержащая информацию о радикальных направлениях в исламе.

Женщина признала свою вину, по приговору суда она отправится в колонию общего режима на пять лет.